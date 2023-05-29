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"Просто заховати не вийде". Бригадний генерал про те, як ЗСУ захищатимуть F-16

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 08:03
Винищувач F-16 (Фото: ВПС США)

Українські військові вживатимуть комплексних заходів для захисту винищувачів F-16 від росіян, зокрема вони використовуватимуть зенітно-ракетні комплекси для прикриття аеродромів. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов.

За його словами, "просто заховати F-16 не вийде".

"Тут треба шукати комплексний підхід, маскувати і розосереджувати, переміщувати з аеродрому на аеродром", – пояснив генерал.

Голубцов зазначив, що після того, як бойові літаки передадуть Україні, потрібно буде "використати частину зенітних ракетних комплексів для прикриття цих аеродромів".

За його словами, окупанти, "дізнавшись, що в нас стоїть щось нове і потужне, звичайно, будуть намагатися це розвідати і завдати удару".

"Ми це розуміємо, і підрозділи будуть розосереджені, однозначно. І будемо намагатися прикрити аеродроми, де будуть ці літаки, щоб мінімізувати можливі втрати", – сказав Голубцов.

  • 21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.
  • 26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.
  • В Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.

Читайте також: Експілот ВПС США Адам Кінзінгер: F-16 стануть геймченджером. Вселять страх Божий у росіян

Мілана Головань
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війнавинищувачзркF-16Сергій Голубцов
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