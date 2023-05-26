Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов – Bloomberg

Нидерланды, вероятно, передадут Украине истребители F-16 после обучения украинских летчиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

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Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке украинских летчиков при поддержке Великобритании и Бельгии.

По словам одного из источников, правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы развертывания.

Нидерланды имеют на вооружении 42 истребителя F-16, 24 из которых в настоящее время используются армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года.

10 из 18 оставшихся самолетов должны были продать Draken International, но в декабре 2022 года правительство отложило выполнение этой сделки по F-16 – без объяснения причин, сославшись на коммерческую конфиденциальность.

По информации источников, Украина может получить некоторые из F-16, которые подготовлены к продаже, или некоторые из 24 самолетов, используемых в настоящее время армией Нидерландов, в 2024 году – в зависимости от графика обучения.

СПРАВКА. Распределение истребителей F-16 по странам:

США – 1017 самолетов;

Турция – 270;

Греция – 154;

Норвегия – 57;

Бельгия – 53;

Польша – 48;

Дания – 43;

Нидерланды – 42;

Португалия – 28;

Румыния – 17.

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21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

22 мая в МИД Нидерландов проинформировали, что обучение начнется в ближайшее время.

25 мая Foreign Policy написало, что первый этап обучения украинских военных на F-16 состоится в Великобритании.

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