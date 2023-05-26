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Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 13:29
Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов – Bloomberg - Фото
Фото: EPA

Нидерланды, вероятно, передадут Украине истребители F-16 после обучения украинских летчиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке украинских летчиков при поддержке Великобритании и Бельгии.

По словам одного из источников, правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы развертывания.

Нидерланды имеют на вооружении 42 истребителя F-16, 24 из которых в настоящее время используются армией и не могут быть отправлены в Украину до середины 2024 года.

10 из 18 оставшихся самолетов должны были продать Draken International, но в декабре 2022 года правительство отложило выполнение этой сделки по F-16 – без объяснения причин, сославшись на коммерческую конфиденциальность.

По информации источников, Украина может получить некоторые из F-16, которые подготовлены к продаже, или некоторые из 24 самолетов, используемых в настоящее время армией Нидерландов, в 2024 году – в зависимости от графика обучения.

СПРАВКА. Распределение истребителей F-16 по странам:
США – 1017 самолетов;
Турция – 270;
Греция – 154;
Норвегия – 57;
Бельгия – 53;
Польша – 48;
Дания – 43;
Нидерланды – 42;
Португалия – 28;
Румыния – 17.

Читайте также: Австралийский генерал об F-16: Россияне не смогут даже подлететь к Украине

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Наталья Медведева
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