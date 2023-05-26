Австралийский генерал об F-16: Россияне не смогут даже подлететь к Украине

Если Украина получит западные истребители F-16, российская тактическая авиация не сможет приблизиться к ее границам для нанесения ударов. Об этом в интервью Радио Свобода заявил австралийский генерал-майор в отставке и военный эксперт Мик Райан.

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"Россияне не смогут летать не только над Украиной, но и вблизи нее, для запуска ракет", – сказал он.

По словам Райана, это "значительно усложнит жизнь России".

Генерал-майор отметил, что многоцелевой истребитель F-16 выровняет "условия игры", когда речь идет об использовании боевых самолетов.

"МиГ-29, которыми умело управляют украинские пилоты, не могут сравниться с современными российскими самолетами. У F-16 есть радары и ракеты, которые эквивалентны российским, а в некоторых моментах лучше их", — пояснил он.

21 мая 2023 года президент США Джо Байден официально объявил, что американские военные начнут тренировать украинских летчиков для F-16.

22 мая в Министерстве иностранных дел Нидерландов проинформировали, что обучение начнется в ближайшее время.

25 мая Foreign Policy написало, что первый этап обучения украинских военных на F-16 состоится в Великобритании.

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