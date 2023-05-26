Австралійський генерал про F-16: Росіяни не зможуть навіть підлетіти до України

Якщо Україна отримає західні винищувачі F-16, російська тактична авіація не зможе наблизитись до її кордонів для завдання ударів. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив австралійський генерал-майор у відставці та військовий експерт Мік Раян.

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"Росіяни не зможуть літати не лише над Україною, але й поблизу неї, для запуску ракет", – сказав він.

За словами Раяна, це "значно ускладнить життя Росії".

Генерал-майор зазначив, що багатоцільовий винищувач F-16 вирівняє "умови гри", коли йдеться про використання бойових літаків.

"МіГ-29, якими вправно керують українські пілоти, не можуть зрівнятися з сучасними російськими літаками. F-16 має радари та ракети, які еквівалентні російським, а у деяких моментах кращі за них", — пояснив він.

21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

22 травня в Міністерстві закордонних справ Нідерландів поінформували, що навчання розпочнеться найближчим часом.

25 травня Foreign Policy написало, що перший етап навчання українських військових на F-16 відбудеться у Великій Британії.

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