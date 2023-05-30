Резніков вважає, що ФРН може дати винищувачі Eurofighter. Закликав додати до коаліції

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke та французькій газеті Ouest France заявив, що бачить можливість надання Німеччиною винищувачів Eurofighter Typhoon.

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"Якби Велика Британія та Німеччина об'єднали свої можливості з постачання винищувачів Eurofighter, це було б важливим кроком", – сказав він.

Резніков закликав Берлін додати Eurofighter до "авіаційної коаліції" та розпочати навчання з керування ними для українських пілотів.

Крім того, за його словами, Велика Британія готова запропонувати Україні навчання на Eurofighter, а зі Швецією наразі ведуться переговори щодо тренувань на літаках Saab Gripen.

Міністр наголосив, що загалом Україна потребує 120 винищувачів. Основна частина, каже він, має складатися з F-16.

"Найбільшу частину повинні складати F-16, яких у світі налічується понад 5000. Але Eurofighter і Gripen також допомогли б нам", – заявив Резніков.

ДОВІДКА. Eurofighter Typhoon — багатоцільовий винищувач 4-го покоління, завданням якого було стати основою європейських ВПС у першій третині XXI століття.

Ракетне озброєння: "повітря-повітря" — AIM-9 Sidewinder, AIM-120 AMRAAM, AIM-132 ASRAAM, IRIS-T, MBDA Meteor; "повітря-земля" — StormShadow, AGM-84 Harpoon, ALARM, AGM-88 HARM, Brimstone, Penguin, Taurus, у перспективі AGMARmiger; Бомбове озброєння: Paveway 2, Paveway 3, JDAM, EnhancedPaveway, HOPE/HOSBO; Лазерна система цілевказівки — Litening.

21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

26 травня видання Bloomberg повідомило, що Нідерланди можуть відправити F-16 до України після навчання пілотів.

В Міноборони заявили, що для перемоги над російськими окупантами Україні потрібно чотири ескадрильї (48 одиниць) багатоцільових винищувачів F-16.

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