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Австралія може передати Україні 41 винищувач-бомбардувальник F/A-18 Hornets – ЗМІ

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 11:09
Австралія може передати Україні 41 винищувач-бомбардувальник F/A-18 Hornets – ЗМІ - Фото
F/A-18 Hornets (скриншот з відео)

Австралія, США та Україна обговорюють відправку 41 винищувача-бомбардувальника F/A-18 Hornets королівських ВПС з Австралії (RAAF) до Києва. Про це повідомляє The Australian Financial Review з посиланням на джерела.

США, за даними співрозмновників видання, прихильно ставляться до ідеї надати Україні F/A-18.

Схвалення Вашингтона потрібне, оскільки він володіє інтелектуальною власністю на літаки, які були зняті з експлуатації RAAF і які згодом замінять на винищувачі F-35. Австралія замовила 72 літака.

Якщо зняті з експлуатації F/A-18 не відправлять в Україну, їх буде знищено або продано приватній авіаційній компанії RAVN Aerospace для використання в США як "ворогів" під час тренувань військових авіаторів.

Довідка. F/A-18 Hornets – американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений в 1970-х роках. На сьогодні є основним бойовим літаком ВМС США. Перебуває також на озброєнні низки країн Європи та Азії, застосовувався у військових операціях в Лівії, Іраку, Югославії.

Роберт Поттер, австралійський експерт з безпеки, який консультує український уряд, підтвердив, що переговори тривають, але конкретна угода ще не завершена, пише видання.

Окреме джерело, близьке до переговорів, погодилося, що немає сенсу знищувати літаки, які, за його словами, можуть бути готові протягом чотирьох місяців і можуть використовуватися для відбиття російського вторгнення.

Як зазначає видання, українських пілотів і наземний екіпаж можна швидко навчити керувати Hornets за допомогою навчальних посібників українською мовою.

Літаки можуть бути використані для перехоплення та збивання ворожих ракет.

Щоб запобігти ризику ескалації, австралійці (і американці), як очікується, чітко повідомлять, що Hornets можуть літати лише в українському повітряному просторі, попередивши, що якщо вони будуть використані для бомбардування Росії, союзники припинять обслуговування літаків.

  • 1 червня Міністерство оборони попросило в Австралії танки Abrams М1А1, які країна замінила на більш сучасні. 

Читайте також: Резніков союзникам: Нам потрібно 120 винищувачів. Eurofighter та Gripen також допомогли б

Вадим Ребрина
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літакАвстраліяf/a-18
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