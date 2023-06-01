Повернуть землю та врятують людей. Міноборони просить Австралію про танки Abrams – відео

Міністерство оборони попросило в Австралії танки Abrams М1А1, які країна замінила на більш сучасні. Відеозаклик опублікували у Twitter відомства.

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У ролику йдеться, що колись Сідней отримав від США 59 уживаних танків Abrams М1А1. Зараз техніку замінюють на більш сучасну модель – Abrams М1А2.

"Шановні австралійці, це повідомлення для вас: кожен танк, який ми отримаємо з Австралії, допоможе нам прорвати оборону ворога – і в результаті повернути нашу землю та врятувати життя наших людей", – йдеться у повідомленні.

29 травня міністр оборони Олексій Резніков закликав Австралію доєднатися до "танкової коаліції", передавши Україні броньовики Hawkie.

30 січня 2023 року Франція та Австралія погодили спільне виробництво 155-мм снарядів для України.

14 березня лідери США, Великої Британії та Австралії домовились збудувати флот атомних підводних човнів у межах програми AUKUS.

31 березня Австралія ввела санкції проти російських чиновників у Криму.

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