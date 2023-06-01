RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Повернуть землю та врятують людей. Міноборони просить Австралію про танки Abrams – відео

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 07:23
Повернуть землю та врятують людей. Міноборони просить Австралію про танки Abrams – відео - Фото
Танк Abrams М1А1 (Фото: Flickr)

Міністерство оборони попросило в Австралії танки Abrams М1А1, які країна замінила на більш сучасні. Відеозаклик опублікували у Twitter відомства.

У ролику йдеться, що колись Сідней отримав від США 59 уживаних танків Abrams М1А1. Зараз техніку замінюють на більш сучасну модель – Abrams М1А2.

"Шановні австралійці, це повідомлення для вас: кожен танк, який ми отримаємо з Австралії, допоможе нам прорвати оборону ворога – і в результаті повернути нашу землю та врятувати життя наших людей", – йдеться у повідомленні.

29 травня міністр оборони Олексій Резніков закликав Австралію доєднатися до "танкової коаліції", передавши Україні броньовики Hawkie.

  • 30 січня 2023 року Франція та Австралія погодили спільне виробництво 155-мм снарядів для України.
  • 14 березня лідери США, Великої Британії та Австралії домовились збудувати флот атомних підводних човнів у межах програми AUKUS.
  • 31 березня Австралія ввела санкції проти російських чиновників у Криму.

Читайте також: Резніков союзникам: Нам потрібно 120 винищувачів. Eurofighter та Gripen також допомогли б

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаОлексій РезніковabramsтанкАвстраліякоаліція
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 