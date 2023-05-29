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Потрібні у контрнаступі. Резніков попросив Австралію про бронеавтомобілі Hawkie – відео

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 07:25
Потрібні у контрнаступі. Резніков попросив Австралію про бронеавтомобілі Hawkie – відео - Фото
Олексій Резніков (Фото: LIGA.net)

Міністр оборони Олексій Резніков закликав Австралію приєднатися до міжнародної "танкової коаліції" та надати Україні бронеавтомобілі Hawkie. Відеозвернення він опублікував у Twitter.

Міністр зазначив, що Сідней вже надав Києву військову допомогу, і зробив "найбільший внесок в Україну поза НАТО".

"Ваші Bushmaster (бронетранспортери – ред.) були неймовірні у реальних бойових діях. Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка", – написав Резніков.

Він закликав Австралію долучитися до міжнародної "танкової коаліції" та попросив про броневики Hawkie, які, за його словами, могли б надати "неоціненну допомогу нашим військам у ході контрнаступу".

ДОВІДКА. Hawkie був розроблений у 2010 році для задоволення вимог Сил оборони Австралії (ADF) для заміни деяких варіантів Land Rover Perentie – легкої броньованої патрульної машини. Завдяки своїй високій мобільності та гарному захисту, авто можна використовувати як бойову платформу.

Основне озброєння на Hawkie: 12,7 мм кулемет або 40 мм автоматичний гранатомет, бойовий модуль із 12,7 мм кулеметом, 40 мм автоматичним гранатометом або протитанковим ракетним комплексом. Параметри Hawkie: швидкість – 130 км/год, екіпаж – 4-6 осіб.
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Мілана Головань
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Олексій РезніковтанкАвстраліякоаліціябронеавтомобільHawkie
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