Потрібні у контрнаступі. Резніков попросив Австралію про бронеавтомобілі Hawkie – відео

Міністр оборони Олексій Резніков закликав Австралію приєднатися до міжнародної "танкової коаліції" та надати Україні бронеавтомобілі Hawkie. Відеозвернення він опублікував у Twitter.

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Міністр зазначив, що Сідней вже надав Києву військову допомогу, і зробив "найбільший внесок в Україну поза НАТО".

"Ваші Bushmaster (бронетранспортери – ред.) були неймовірні у реальних бойових діях. Але наша боротьба за глобальну свободу ще не закінчена, і нам все ще потрібна ваша підтримка", – написав Резніков.

Він закликав Австралію долучитися до міжнародної "танкової коаліції" та попросив про броневики Hawkie, які, за його словами, могли б надати "неоціненну допомогу нашим військам у ході контрнаступу".

ДОВІДКА. Hawkie був розроблений у 2010 році для задоволення вимог Сил оборони Австралії (ADF) для заміни деяких варіантів Land Rover Perentie – легкої броньованої патрульної машини. Завдяки своїй високій мобільності та гарному захисту, авто можна використовувати як бойову платформу.



Основне озброєння на Hawkie: 12,7 мм кулемет або 40 мм автоматичний гранатомет, бойовий модуль із 12,7 мм кулеметом, 40 мм автоматичним гранатометом або протитанковим ракетним комплексом. Параметри Hawkie: швидкість – 130 км/год, екіпаж – 4-6 осіб.

30 січня 2023 року Франція та Австралія погодили спільне виробництво 155-мм снарядів для України.

14 березня лідери США, Великої Британії та Австралії домовились збудувати флот атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS.

31 березня Австралія ввела санкції проти російських чиновників у Криму.

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