Нужны в контрнаступлении. Резников попросил Австралию о бронеавтомобилях Hawkie – видео

Министр обороны Алексей Резников призвал Австралию присоединиться к международной "танковой коалиции" и предоставить Украине бронеавтомобили Hawkie. Видеообращение он опубликовал в Twitter.

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Министр отметил, что Сидней уже оказал Киеву военную помощь и внес "наибольший вклад в Украину вне НАТО".

"Ваши Bushmaster (бронетранспортеры – ред.) были невероятны в реальных боевых действиях. Но наша борьба за глобальную свободу еще не закончена, и нам все еще нужна ваша поддержка", – написал Резников.

Он призвал Австралию присоединиться к международной "танковой коалиции" и попросил о броневиках Hawkie, которые, по его словам, могли бы оказать "бесценную помощь нашим войскам в ходе контрнаступления".

СПРАВКА. Hawkie был разработан в 2010 году для удовлетворения требований Сил обороны Австралии (ADF) для замены некоторых вариантов Land Rover Perentie – легкой бронированной патрульной машины. Благодаря своей высокой мобильности и хорошей защите авто можно использовать как боевую платформу.



Основное вооружение на Hawkie: 12,7 мм пулемет или 40 мм автоматический гранатомет, боевой модуль с 12,7 мм пулеметом, 40 мм автоматическим гранатометом или противотанковым ракетным комплексом. Параметры Hawkie: скорость – 130 км/ч, экипаж – 4-6 человек.

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31 марта Австралия ввела санкции в отношении российских чиновников в Крыму.

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