США, Великобритания и Австралия построят новый флот атомных подлодок в рамках AUKUS
Лидеры США, Великобритании и Австралии договорились построить новый флот атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS. Об этом сообщается на сайте британского правительства.
Атомные подводные лодки SSN-AUKUS первого поколения будут построены в рамках масштабного трехстороннего строительного проект в Великобритании и Австралии на основе ведущей в мире конструкции британских подводных лодок с использованием передовых технологий подлодок США.
Строительство подводных лодок в Великобритании будет происходить в основном в Барроу-ин-Фернесс.
В течение следующего десятилетия Австралия создаст свою промышленной базу и будет строить подлодки в Южной Австралии с некоторыми компонентами, произведенными в Великобритании.
Первые британские подводные лодки, построенные по этому проекту, будут доставлены в конце 2030-х годов для замены нынешних кораблей класса Astute, а первые австралийские подводные лодки появятся в начале 2040-х годов.
Выбор совместимой конструкции подводной лодки позволит Великобритании, Австралии и США вместе противостоять общим угрозам и сдерживать агрессию, в частности, в индо-тихоокеанском и евроатлантическом регионах.
Британские подводные лодки SSN-AUKUS будут построены компаниями BAE Systems и Rolls-Royce. Как только они будут введены в эксплуатацию, новые британские подводные лодки SSN-AUKUS заменят нынешние подводные лодки класса Astute.
- В начале апреля 2022 года сообщалось, что США, Британия и Австралия объединяют усилия по разработке гиперзвукового оружия.
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