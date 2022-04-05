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США, Британия и Австралия объединяют усилия по разработке гиперзвукового оружия

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05.04.2022, 18:43
США, Британия и Австралия объединяют усилия по разработке гиперзвукового оружия - Фото
Фото: darpa.mil

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия объединяют усилия по разработке гиперзвукового оружия. Об этом в ближайшее время должен объявить президент США Джо Байден, пишет Financial Times.

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Совместная разработка нового вооружения будет осуществляться в рамках трехстороннего оборонного пакта AUKUS, созданного этими странами в сентябре 2021 года.

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В октябре 2021 года стало известно, что Китай якобы провел испытание новой гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд и облететь всю планету. Пуск застал американскую разведку врасплох – она не ожидала, что КНР достигла такого прогресса в этом направлении.

Китай утверждал, что не запускал никакой гиперзвуковой ракеты, а на самом деле это был тестовый запуск космической ракеты многократного использования.

Гиперзвуковые ракеты могут маневрировать в полете на очень высоких скоростях и это затрудняет их перехват, в отличие от баллистических ракет, двигающихся по заданной траектории.

Андрей Водяный
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гиперзвуковое оружие Великобритания США Австралия Aukus
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