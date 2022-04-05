США, Британия и Австралия объединяют усилия по разработке гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия объединяют усилия по разработке гиперзвукового оружия. Об этом в ближайшее время должен объявить президент США Джо Байден, пишет Financial Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Совместная разработка нового вооружения будет осуществляться в рамках трехстороннего оборонного пакта AUKUS, созданного этими странами в сентябре 2021 года.

Читайте также

В октябре 2021 года стало известно, что Китай якобы провел испытание новой гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд и облететь всю планету. Пуск застал американскую разведку врасплох – она не ожидала, что КНР достигла такого прогресса в этом направлении.

Китай утверждал, что не запускал никакой гиперзвуковой ракеты, а на самом деле это был тестовый запуск космической ракеты многократного использования.

Гиперзвуковые ракеты могут маневрировать в полете на очень высоких скоростях и это затрудняет их перехват, в отличие от баллистических ракет, двигающихся по заданной траектории.

Ранее стало известно, что США в середине марта "по-тихому" успешно опробовали гиперзвуковую ракету. Испытания прошли через несколько дней после того, как Россия заявила о своем применении гиперзвукового оружия против Украины.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.