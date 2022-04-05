США по-тихому испытали гиперзвуковую ракету – CNN

США в середине марта успешно испытали гиперзвуковую ракету, но не сообщили об этом официально, передает CNN со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

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Отмечается, что испытания прошли через несколько дней после того, как Россия заявила о своем применении гиперзвукового оружия против Украины.

По словам чиновника, ракету HAWC запустил бомбардировщик B-52 у западного побережья США. Это были первые успешные испытания версии системы Lockheed Martin: ускорительный двигатель разогнал ракету до высокой скорости, после чего зажегся воздушно-реактивный двигатель и разогнал ее до гиперзвуковой скорости 5 Махов (около 6125 км/ч).

Журналисты объясняют, что российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" по сути является версией баллистической ракеты "Искандер", то есть вариацией существующей технологии, а не революцией в гиперзвуковом оружии.

США же испытали более сложный воздушно-реактивный двигатель, отмечают в CNN. Ракета HAWC также не имеет боеголовки, для поражения цели разработчики полагаются на кинетическую энергию ракеты.

Источник журналистов уточнил, что США две недели не объявляли об испытания, чтобы избежать эскалации напряженности в отношениях с Россией в то время, как президент Америки Джо Байден готовился к турне в Европу.

2 апреля сообщалось, что США все таки отменили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

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Марк Сировой

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