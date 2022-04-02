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США все таки отменили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 05:36
США все таки отменили запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III - Фото
Ракета Minuteman (фото - ЕРА)

На фоне ядерной напряженности в отношениях с Россией США все таки отменили учебный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает Reuters.

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Пентагон сперва заявлял о намерении только перенести запуск ракеты, но не отменять. Соответствующее заявление было сделано еще 2 марта – на фоне решения российского диктатора Владимира Путина о переводе ядерных сил РФ в особый режим дежурства.

Тогда же в Пентагоне заявили, что необходимо, чтобы США и Россия "помнили о риске просчетов и предпринимали шаги для снижения этих рисков.

Представитель ВВС Энн Стефанек заявила, что решение об отмене испытаний ракеты LGM-30G Minuteman III было вызвано теми же причинами, что и при первой отсрочке. Следующее испытание Minuteman III запланировано на конец этого года.

"ВВС уверены в готовности стратегических сил США", — сказала Стефанек.

СПРАВКА. Minuteman III – межконтинентальная баллистическая ракета, ключевая составляющая стратегического арсенала вооруженных сил США. Способна нести ядерное оружие, имеет дальность полета 9 660 км, может двигаться со скоростью примерно в 24 000 км/ч.

 

 

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Марк Сировой
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