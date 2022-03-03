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"Снижение рисков". США отложили запуск баллистической ракеты на фоне заявлений Путина

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 06:51
Джон Кирби (скриншот с видео)

США отложили запланированный ранее испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы снизить международную напряженность после того, как Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

"В этот напряженный момент мы осознаем, насколько важно, чтобы и Соединенные Штаты, и Россия помнили о риске просчетов и предпринимали шаги по снижению этих рисков", — заявил он.

Он сказал, что решение отложить испытания было призвано "продемонстрировать, что мы не намерены совершать какие-либо действия, которые могут быть неверно поняты или истолкованы".

"Мы приняли это решение не просто так, а чтобы продемонстрировать, что мы являемся ответственной ядерной державой", – добавил Кирби.

При этом эта отсрочка никак не повлияет на ядерное сдерживание Америки, заверил он.

"Мы по-прежнему уверены в нашей стратегической позиции", – сказал Кирби. – И наша способность защищать Родину и наших союзников остается полностью неизменной и готовой".

Юрий Смирнов
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пентагон ядерное оружие джон кирби
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