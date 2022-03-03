"Снижение рисков". США отложили запуск баллистической ракеты на фоне заявлений Путина
США отложили запланированный ранее испытательный запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы снизить международную напряженность после того, как Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"В этот напряженный момент мы осознаем, насколько важно, чтобы и Соединенные Штаты, и Россия помнили о риске просчетов и предпринимали шаги по снижению этих рисков", — заявил он.
Он сказал, что решение отложить испытания было призвано "продемонстрировать, что мы не намерены совершать какие-либо действия, которые могут быть неверно поняты или истолкованы".
"Мы приняли это решение не просто так, а чтобы продемонстрировать, что мы являемся ответственной ядерной державой", – добавил Кирби.
При этом эта отсрочка никак не повлияет на ядерное сдерживание Америки, заверил он.
"Мы по-прежнему уверены в нашей стратегической позиции", – сказал Кирби. – И наша способность защищать Родину и наших союзников остается полностью неизменной и готовой".
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