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"Зло не победит". Зеленского в Италии спросили, боится ли он гиперзвуковой бомбы

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 12:19
Володимир Зеленський (скриншот)

Президент Владимир Зеленский надеется, что "мир не позволит" стране-оккупанту РФ победить в войне против Украины. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос, не боится ли он, что россияне сбросят на правительственный квартал Киева гиперзвуковую бомбу.

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"Я боюсь только одного: что в 21 веке с лица земли может быть стерта одна из самых больших стран Европы. Но мир этого не допустит. Зло не может одержать верх, это против логики здравого смысла, против самой жизни, самой природы", – сказал глава государства.

На вопрос, если война продолжится по самому худшему сценарию и оккупанты будут побеждать, выедет ли он из страны, Зеленский ответил, что "каждый из нас – президент, и каждый из нас – воин".

"Мы все будем сражаться – до последнего", – подчеркнул он.

Читайте также: За месяц войны оккупанты потеряли почти 16 000 человек и 530 танков – Генштаб 

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский война италия
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