"Зло не победит". Зеленского в Италии спросили, боится ли он гиперзвуковой бомбы

Президент Владимир Зеленский надеется, что "мир не позволит" стране-оккупанту РФ победить в войне против Украины. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос, не боится ли он, что россияне сбросят на правительственный квартал Киева гиперзвуковую бомбу.

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"Я боюсь только одного: что в 21 веке с лица земли может быть стерта одна из самых больших стран Европы. Но мир этого не допустит. Зло не может одержать верх, это против логики здравого смысла, против самой жизни, самой природы", – сказал глава государства.

На вопрос, если война продолжится по самому худшему сценарию и оккупанты будут побеждать, выедет ли он из страны, Зеленский ответил, что "каждый из нас – президент, и каждый из нас – воин".

"Мы все будем сражаться – до последнего", – подчеркнул он.

Сегодня утром, 24 марта, ВСУ уничтожили большой десантный корабль РФ в Бердянске.

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Евгений Пилипенко

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