За месяц войны оккупанты потеряли почти 16 000 человек и 530 танков – Генштаб
24.03.2022, 08:53
Уничтоженная техника оккупантов, фото - "Азов"
Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях оккупантов по состоянию на 24 марта с начала войны.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Так, россияне уже потеряли:
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Так, россияне уже потеряли:
личного состава – около 15800 человек,
танков ‒ 530 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1597 ед,
артиллерийских систем – 280 ед,
РСЗО – 82 ед,
средства ПВО – 47 ед,
самолетов – 108 ед,
вертолетов – 124 ед,
автомобильной техники – 1033 ед,
корабли /катера – 4 ед,
цистерн с ГСМ – 72 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 ед,
специальная техника – 16 ед.
танков ‒ 530 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1597 ед,
артиллерийских систем – 280 ед,
РСЗО – 82 ед,
средства ПВО – 47 ед,
самолетов – 108 ед,
вертолетов – 124 ед,
автомобильной техники – 1033 ед,
корабли /катера – 4 ед,
цистерн с ГСМ – 72 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 ед,
специальная техника – 16 ед.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии