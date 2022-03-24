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За месяц войны оккупанты потеряли почти 16 000 человек и 530 танков – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2022, 08:53
За месяц войны оккупанты потеряли почти 16 000 человек и 530 танков – Генштаб - Фото
Уничтоженная техника оккупантов, фото - "Азов"
Генеральный штаб ВСУ опубликовал свежие данные о потерях оккупантов по состоянию на 24 марта с начала войны.

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Так, россияне уже потеряли:
личного состава – около 15800 человек,
танков ‒ 530 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1597 ед,
артиллерийских систем – 280 ед,
РСЗО – 82 ед,
средства ПВО – 47 ед,
самолетов – 108 ед,
вертолетов – 124 ед,
автомобильной техники – 1033 ед,
корабли /катера – 4 ед,
цистерн с ГСМ – 72 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 50 ед,
специальная техника – 16 ед.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Валерия Давыдова
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Россия война потери
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