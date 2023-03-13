США подпишут с Британией и Австралией соглашение о создании общего флота атомных подлодок

Президент США Джо Байден сегодня планирует объявить о знаменательном соглашении с лидерами Великобритании и Австралии о создании флота атомных ударных подводных лодок, которые три страны будут использовать для усиления своих военно-морских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом пишет The New York Times.

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Соглашения о покупке подводных лодок и учениях представляют собой первые конкретные шаги, предпринятые тремя англоязычными странами для углубления амбициозного стратегического партнерства под названием AUKUS, о котором они объявили 18 месяцев назад.

Военная сделка, согласно которой Австралия сначала покупает ударные подводные лодки у Соединенных Штатов, а затем – у Великобритании, прежде чем создавать свои собственные, знаменует собой первый случай за 65 лет, когда Соединенные Штаты делятся ядерными технологиями для таких носителей.

Байден, премьер-министр Австралии Энтони Албаниз и премьер-министр Великобритании Риши Сунак должны сегодня посетить военно-морскую базу США в Пойнт-Лома в Сан-Диего, чтобы сделать заявление.

Вооружение Австралии атомными подводными лодками является частью расширения администрацией Байдена военного присутствия США в Тихом океане. В последние месяцы Байден и его помощники объявили, что помогут Японии нарастить свои вооруженные силы после десятилетий пацифистской позиции Токио. Также США разместят войска и технику на большем количестве неамериканских военных баз на Филиппинах.

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Вадим Ребрина

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