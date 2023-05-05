США и Австралия могут передать ВСУ бронемашины, артиллерию и боеприпасы – Guardian

Общий пакет помощи Австралии и США для Украины может быть объявлен в конце мая. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Australian Associated Press.

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Отмечается, что Соединенные Штаты и Австралия вместе работают над пакетом помощи в преддверии визита президента США Джо Байдена в страну.

Казначей Джим Чалмерс сообщил журналистам, что помощь будет включена в будущий бюджет Австралии, который будет опубликован 9 мая.

"Мы являемся большими сторонниками усилий Украины по отпору российским захватчикам, и это будет отражено в бюджете", – сказал он.

По данным, Украина уже подала "список желаний" по военной поддержке в Австралию. В список вошли бронемашины Hawkei, артиллерия и боеприпасы.

30 января 2023 года Франция и Австралия утвердили совместное производство 155-мм снарядов для Украины.

14 марта лидеры США, Великобритании и Австралии договорились построить флот атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS.

31 марта Австралия ввела санкции в отношении российских чиновников в Крыму.

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Артем Джеріпа

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