США и Австралия могут передать ВСУ бронемашины, артиллерию и боеприпасы – Guardian
Общий пакет помощи Австралии и США для Украины может быть объявлен в конце мая. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Australian Associated Press.
Отмечается, что Соединенные Штаты и Австралия вместе работают над пакетом помощи в преддверии визита президента США Джо Байдена в страну.
Казначей Джим Чалмерс сообщил журналистам, что помощь будет включена в будущий бюджет Австралии, который будет опубликован 9 мая.
"Мы являемся большими сторонниками усилий Украины по отпору российским захватчикам, и это будет отражено в бюджете", – сказал он.
По данным, Украина уже подала "список желаний" по военной поддержке в Австралию. В список вошли бронемашины Hawkei, артиллерия и боеприпасы.
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