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Первая группа австралийских военных начала тренировать украинцев в Великобритании – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 16:59
Первая группа австралийских военных начала тренировать украинцев в Великобритании – видео - Фото
Скриншот видео

В Великобритании первая группа австралийских военных начала тренировать украинцев. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, первый контингент операции "Куду" Австралийских Сил обороны начал обучение украинских новобранцев ВСУ в Великобритании в рамках международной миссии обучения базовой общевойсковой подготовке.

Австралийские военные будут обучать украинцев базовой тактике действий пехоты в городской застройке и лесной среде Великобритании.

В Генштабе сообщили, что персонал операции "Куду" – это подразделение из около 70 военных 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралийских Силы обороны.

Оно присоединяется к партнерам из вооруженных сил Великобритании, Дании, Канады, Литвы, Нидерландов. Норвегии, Финляндии, Швеции и Украины, чтобы создать дополнительный потенциал для ВСУ.

На сегодняшний день Австралия предоставила Украине около $655 млн поддержки, включая $475 млн военной помощи.

  • С сегодняшнего дня украинские экипажи в Польше начали обучение по эксплуатации танков Leopard, а артиллеристы прибыли в Великобританию, чтобы освоить САУ AS90.

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Наталія Медведєва
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Великобритания ВСУ учения Австралия
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