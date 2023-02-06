Первая группа австралийских военных начала тренировать украинцев в Великобритании – видео

В Великобритании первая группа австралийских военных начала тренировать украинцев. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, первый контингент операции "Куду" Австралийских Сил обороны начал обучение украинских новобранцев ВСУ в Великобритании в рамках международной миссии обучения базовой общевойсковой подготовке.

Австралийские военные будут обучать украинцев базовой тактике действий пехоты в городской застройке и лесной среде Великобритании.

В Генштабе сообщили, что персонал операции "Куду" – это подразделение из около 70 военных 5-го батальона Королевского австралийского полка 1-й бригады Сухопутных войск Австралийских Силы обороны.

Оно присоединяется к партнерам из вооруженных сил Великобритании, Дании, Канады, Литвы, Нидерландов. Норвегии, Финляндии, Швеции и Украины, чтобы создать дополнительный потенциал для ВСУ.

На сегодняшний день Австралия предоставила Украине около $655 млн поддержки, включая $475 млн военной помощи.

С сегодняшнего дня украинские экипажи в Польше начали обучение по эксплуатации танков Leopard, а артиллеристы прибыли в Великобританию, чтобы освоить САУ AS90.

Смотрите также: Минобороны Британии показало, как украинские военные осваивают танки Challenger 2 – фото

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.