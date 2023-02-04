Минобороны Британии показало, как украинские военные осваивают танки Challenger 2 – фото
Министерство обороны Великобритании заявило, что украинские военные быстро осваивают танки Challenger 2. Об этом говорится в Twitter британского оборонного ведомства.
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"На этой неделе танкисты ВСУ быстро освоили управление могучим Challenger 2", – сообщили британские военные.
В ведомстве добавили, что Великобритания предоставляет Украине танки Challenger 2, чтобы помочь ей защитить свою родину и вернуть территорию.
СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм пушка L30A1 м. Несмотря на то что это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная: 1) она нарезная; 2) использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.
Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км.
- Украинские танкисты начали осваивать Challenger 2 с 30 января.
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