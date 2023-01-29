Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки к дальнейшей борьбе с Россией. Об этом сообщает в Twitter британское Минобороны.

"Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе с глобальными странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", – говорится в сообщении.

Британское оборонное ведомство опубликовало фото, на котором, очевидно, изображены украинские военные, которые прилетели учиться работать на танках Challenger 2.

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Наталія Медведєва

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