Украинские военные прибыли в Британию осваивать Challenger 2 – фото
29.01.2023, 13:35
Challenger 2 (Фото - ЕРА)
Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки к дальнейшей борьбе с Россией. Об этом сообщает в Twitter британское Минобороны.
"Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе с глобальными странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", – говорится в сообщении.
Британское оборонное ведомство опубликовало фото, на котором, очевидно, изображены украинские военные, которые прилетели учиться работать на танках Challenger 2.
- Германия сможет передать Украине первые танки Leopard 2 через три месяца, а обучение начнется очень быстро, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
- Президент США Джо Байден объявил, что Украина получит 31 танк M1 Abrams.
- США вместе с танками Abrams поставят Украине восемь ремонтно-эвакуационных машин M88, а также топливо и оборудование, которые необходимы для эксплуатации и обслуживания танков.
- Британия планирует передать Украине танки уже в конце марта.
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