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Украинские военные прибыли в Британию осваивать Challenger 2 – фото

Цей матеріал також доступний українською
29.01.2023, 13:35
Украинские военные прибыли в Британию осваивать Challenger 2 – фото - Фото
Challenger 2 (Фото - ЕРА)

Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки к дальнейшей борьбе с Россией. Об этом сообщает в Twitter британское Минобороны.

"Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе с глобальными странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", – говорится в сообщении.

Британское оборонное ведомство опубликовало фото, на котором, очевидно, изображены украинские военные, которые прилетели учиться работать на танках Challenger 2.

Украинские военные прибыли в Британию осваивать Challenger 2 – фото

Читайте также: 12 стран согласились дать Украине около 100 танков Leopard. Помог жест Британии – ABC News 

Наталія Медведєва
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Великобритания танки военная помощь Challenger 2
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