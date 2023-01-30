Танки Challenger могут прибыть на передовую в начале апреля – Уоллес

Британские танки Challenger могут прибыть на фронт в Украине уже в начале апреля. Об этом в понедельник во время выступления в Палате общин сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет Reuters.

"Это произойдет до лета или мая – вероятно, накануне Пасхи", – сказал он, отвечая на вопрос, когда Украина сможет начать использование 14 обещанных Британией танков на передовой.

Пасха у христиан западного обряда отмечается 9 апреля.

Похожий прогноз 26 января озвучил министр Великобритании по оборонным закупкам страны Алекс Чок. Он сказал, что 14 танков Challenger 2 прибудут в Украину ориентировочно в конце марта.

Уоллес добавил, что из соображений безопасности не может раскрыть график обучения украинских войск на британских танках.

СПРАВКА. Challenger 2 является одним из самых тяжелобронированных среди западных танков. Главное вооружение танка – его 120-мм пушка L30A1 м. Несмотря на то что это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная: 1) она нарезная; 2) использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.



Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах – как бронебойных подкалиберных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные. Последние позволяют эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальности до 8 км.

Украинские танкисты начали осваивать Challenger 2 с 30 января.

Андрій Водяний

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