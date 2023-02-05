UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Завтра экипажи ВСУ начинают обучение на танках Leopard – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 19:38
Завтра экипажи ВСУ начинают обучение на танках Leopard – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

С завтрашнего дня украинские экипажи начинают обучение по эксплуатации танков Leopard. Об этом говорится в вечерней сводке  Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генштаб сообщает, что авиация ВСУ за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

"Также хорошая новость в том, что с завтрашнего дня украинские экипажи начинают обучение по эксплуатации танков Leopard", – сказано в сводке.

Генштаб также отмечает, что россияне продолжают проводить перегруппировку на отдельных направлениях, а "основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях".

Сохраняется высокая угроза авиационных и ракетных ударов РФ по всей территории Украины.

Генштаб сообщил, что оккупанты вынуждены все более привлекать медицинский персонал из России. Например, в Покровском Луганской области на территории местной амбулатории развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.

В Токмаке Запорожской области россияне принудительно выбрасывают на улицу жителей из домов и заселяют вместо них коллаборантов, которые работают в так называемых "правоохранительных органах" оккупационных администраций. 

Читайте также: Наступление неизбежно: что готовит российско-украинская война в феврале

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУ сводка генштаб Leopard сводка генштаба
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 