Завтра экипажи ВСУ начинают обучение на танках Leopard – Генштаб

С завтрашнего дня украинские экипажи начинают обучение по эксплуатации танков Leopard. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генштаб сообщает, что авиация ВСУ за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

"Также хорошая новость в том, что с завтрашнего дня украинские экипажи начинают обучение по эксплуатации танков Leopard", – сказано в сводке.

Генштаб также отмечает, что россияне продолжают проводить перегруппировку на отдельных направлениях, а "основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях".

Сохраняется высокая угроза авиационных и ракетных ударов РФ по всей территории Украины.

Генштаб сообщил, что оккупанты вынуждены все более привлекать медицинский персонал из России. Например, в Покровском Луганской области на территории местной амбулатории развернут полевой госпиталь с российским медицинским персоналом и хирургами.

В Токмаке Запорожской области россияне принудительно выбрасывают на улицу жителей из домов и заселяют вместо них коллаборантов, которые работают в так называемых "правоохранительных органах" оккупационных администраций.

До 600 российских мобилизованных отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины и их вернули на территорию России, сообщил сегодня Генштаб.

Россия пытается создать армию 2 млн личного состава, говорили в Главном управлении разведки Минобороны. Там не исключают, что РФ объявит о новой волне мобилизации.

Читайте также: Наступление неизбежно: что готовит российско-украинская война в феврале

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.