Россия пытается создать двухмиллионную армию – ГУР

В украинской военной разведке считают, что Россия пытается создать двухмиллионную армию. Об этом свидетельствуют масштабы проводимой в РФ мобилизации, сообщают в ГУР.

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В разведке напомнили, что во время первой волны мобилизации в армию РФ было призвано 300 000 человек. После непродолжительной подготовки мобилизованных отправляют в зону ведения боевых действий в Украине.

Военная разведка Украины не исключает, что руководство России в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации, и в армию РФ попадут еще 500 000 россиян, что позволит стране-террористу создать стратегические резервы.

"В России уже активно происходит подготовка к оглашению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы РФ, регламентирующие проведение мобилизации. Также идет активная подготовка учебных центров", – отмечают в ГУР.

По оценкам военной разведки, масштаб мобилизационных мероприятий в РФ свидетельствует о планах Москвы создать армию численностью около 2 млн человек.

В конце 2022 года глава военного ведомства страны-оккупанта России Сергей Шойгу "предложил" нарастить численность военнослужащих до 1,5 млн человек. В Генштабе ВСУ ставят под сомнение реалистичность этих планов, но отмечают, что это говорит о намерениях Кремля включиться в долговременное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий.

Федеральная служба безопасности России запретила выезд военнообязанных из страны с 9 января.

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Оксана Житнюк

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