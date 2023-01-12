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Генштаб сомневается, что РФ удастся создать 20 новых дивизий для масштабного наступления

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 13:09
Генштаб сомневается, что РФ удастся создать 20 новых дивизий для масштабного наступления - Фото
Алексей Громов (Фото: Ukrinform)

Командование оккупационными войсками анонсировало увеличение общей численности вооруженных сил РФ до 1,5 млн человек и формирование не менее 20 новых дивизий, однако в Генштабе ВСУ ставят под сомнение реалистичность этих планов. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов, сообщает пресс-служба Минобороны.

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Эти планы свидетельствуют о намерениях Кремля включиться в долговременное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий, сказал Громов.

"Понятно, что реализация указанного потребует значительного времени и финансово-экономических ресурсов. В то же время значительные потери в личном составе и вооружении и военной технике, действия международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей страны-агрессора с 2016 года и по настоящее время вызывает сомнения, что планируемые организационно-штатные мероприятия врагом будут завершены в обозначенные сроки", – сказал представитель Генштаба.

  • В конце 2022 года глава военного ведомства страны-оккупанта России Сергей Шойгу "предложил" нарастить численность военнослужащих до 1,5 млн. человек.
  • Федеральная служба безопасности России запретила выезд военнообязанных из страны с 9 января.

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Вадим Ребрина
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Россия генштаб мобилизация
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