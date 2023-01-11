Мобилизация в России. ФСБ запретила выезд всех военнообязанных из страны — разведка

Федеральная служба безопасности России запретила выезд военнообязанных из страны с 9 января. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Разведчики заявляют, что с 9 января запрещен выезд из РФ всех военнообязанных, в том числе и ограниченно годных к службе, — соответствующий указ ФСБ разослала во все пограничные управления России.

Недавно об этом предупреждал министр обороны Алексей Резников: он обратился к российским военнообязанным накануне новой волны мобилизации на войну против Украины, которую планирует объявить диктатор Владимир Путин.

В распоряжении ФСБ сказано, что пограничники должны ограничить выезд за пределы РФ граждан категорий "А", "Б" и "В" в плане пригодности к военной службе — выезд будет закрыт на всех пунктах пропуска.

ГУР отмечает, что призывники категории "В" считаются ограниченно годными и освобождаются от службы в мирное время.

30 декабря 2022 года глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что руководство РФ приняло решение о проведении новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг сказал, что Россия с высокой вероятностью действительно готовит вторую волну мобилизации, которая может начаться после рождественских праздников в РФ.

Россия намерена мобилизовать в армию в январе еще 500 000 человек в дополнение к тем 300 000, которые были призваны в октябре.

Читайте также: Генштаб: В РФ идет мобилизация для наступления, в Бердянске больницы заполнены ранеными

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.