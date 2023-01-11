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Мобилизация в России. ФСБ запретила выезд всех военнообязанных из страны — разведка

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 10:13
Мобилизация в России. ФСБ запретила выезд всех военнообязанных из страны — разведка - Фото
ФСБ на границе РФ (Фото: ресурс оккупантов)

Федеральная служба безопасности России запретила выезд военнообязанных из страны с 9 января. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что с 9 января запрещен выезд из РФ всех военнообязанных, в том числе и ограниченно годных к службе, — соответствующий указ ФСБ разослала во все пограничные управления России. 

Недавно об этом предупреждал министр обороны Алексей Резников: он обратился к российским военнообязанным накануне новой волны мобилизации на войну против Украины, которую планирует объявить диктатор Владимир Путин

В распоряжении ФСБ сказано, что пограничники должны ограничить выезд за пределы РФ граждан категорий "А", "Б" и "В" в плане пригодности к военной службе — выезд будет закрыт на всех пунктах пропуска. 

ГУР отмечает, что призывники категории "В" считаются ограниченно годными и освобождаются от службы в мирное время. 

Читайте также: Генштаб: В РФ идет мобилизация для наступления, в Бердянске больницы заполнены ранеными

Дмитро Гриниченко
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Россия война фсб разведка мобилизация
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