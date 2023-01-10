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Генштаб: В РФ идет мобилизация для наступления, в Бердянске больницы заполнены ранеными

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 18:25
Генштаб: В РФ идет мобилизация для наступления, в Бердянске больницы заполнены ранеными - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают мобилизацию в РФ для дальнейших наступлений и пополнения потерь в живой силе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что для поддержания наступления и пополнения потерь противник продолжает мероприятия по мобилизации резервистов.

Россияне несут потери — больницы временно оккупированного Бердянска заполнены ранеными оккупантами, а поэтому захватчики обстроили еще три военных госпиталя за последнюю неделю. 

Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники РФ, а также четыре удара по зенитно-ракетным комплексам. 

Ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение двум пунктам управления, двум позициям ракетных войск и артиллерии, а также пяти районам сосредоточения живой силы и техники армии России. 

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Дмитро Гриниченко
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