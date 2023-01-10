Генштаб: В РФ идет мобилизация для наступления, в Бердянске больницы заполнены ранеными
Российские оккупанты продолжают мобилизацию в РФ для дальнейших наступлений и пополнения потерь в живой силе. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что для поддержания наступления и пополнения потерь противник продолжает мероприятия по мобилизации резервистов.
Россияне несут потери — больницы временно оккупированного Бердянска заполнены ранеными оккупантами, а поэтому захватчики обстроили еще три военных госпиталя за последнюю неделю.
Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружений и военной техники РФ, а также четыре удара по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение двум пунктам управления, двум позициям ракетных войск и артиллерии, а также пяти районам сосредоточения живой силы и техники армии России.
- 9 января в Минобороны сообщили, что россияне перебросили еще "вагнеровцев" в район Соледара и начали мощный штурм.
- Британская разведка утверждает, что российские оккупанты продвинулись в Соледаре, но они вряд ли смогут взять Бахмут в ближайшее время.
- Соледар, который находится севернее Бахмута, на сегодняшний день стал самой горячей точкой восточного фронта – за сутки россияне ударили по нему 86 раз и задействуют для штурма лучшие резервы "вагнеровцев", заявили в ВСУ.
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