Под дополнительную мобилизацию в РФ попадут жители Москвы и Санкт-Петербурга – ГУР

О дополнительной мобилизации в России могут объявить 15 января. В вооруженные силы страны-террориста будет мобилизовано до полумиллиона россиян. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк рассказал в комментарии "t-online", сообщает пресс-служба ГУР.

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По словам Черняка, мобилизация, проект указа о которой уже существует, в этот раз будет также проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

В вооруженные силы РФ, по информации разведки, попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих доходы для российской экономики.

Разведка Эстонии считает, что Россия готовит вторую волну мобилизации после Рождества.

Министр обороны Алексей Резников обратился к российским военнообязанным накануне новой волны мобилизации.

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Вадим Ребрина

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