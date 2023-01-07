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Под дополнительную мобилизацию в РФ попадут жители Москвы и Санкт-Петербурга – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 16:15
Под дополнительную мобилизацию в РФ попадут жители Москвы и Санкт-Петербурга – ГУР - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

О дополнительной мобилизации в России могут объявить 15 января. В вооруженные силы страны-террориста будет мобилизовано до полумиллиона россиян. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк рассказал в комментарии "t-online", сообщает пресс-служба ГУР.

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По словам Черняка, мобилизация, проект указа о которой уже существует, в этот раз будет также проходить в крупных российских городах, таких как Москва и Санкт-Петербург.

В вооруженные силы РФ, по информации разведки, попадут мужчины, которые сейчас работают как в социальных сферах, так и в отраслях, приносящих доходы для российской экономики.

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Вадим Ребрина
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