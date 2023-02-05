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Отказались воевать. В Россию вернули 600 мобилизованных оккупантов – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 07:28
Отказались воевать. В Россию вернули 600 мобилизованных оккупантов – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: скриншот видео

До 600 российских мобилизованных оккупантов отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины, и их вернули на территорию России. Об этом в утренней сводке в воскресенье сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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"Отмечаются случаи отказов принимать участие в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено около 600 человек указанной категории", – говорится в сводке.

Осенью 2022 года в России была введена уголовная ответственность за отказ военнослужащих от участия в боевых действиях. За нее можно получить лишение свободы на два-три года, а в случае сговора, группового отказа или его тяжких последствий – сроком от трех до 10 лет.

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Андрій Водяний
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