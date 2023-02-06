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Украинские военнослужащие прилетели в Британию осваивать САУ AS90

Цей матеріал також доступний українською
06.02.2023, 14:32
Украинские военнослужащие прилетели в Британию осваивать САУ AS90 - Фото
AS90 (Фото - Twitter Міноборони Британії)

Украинские военнослужащие прибыли в Великобританию для прохождения обучения по освоению самоходными артиллерийскими установками AS90. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Британии.

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В сообщении сказано, что украинцы прилетели осваивать AS90 в эти выходные.

15 января Британия сообщила, что вместе с 14 танками Challenger 2 отправит в Украину 30 самоходных артиллерийских установок AS90

СПРАВКА. AS-90 – самоходная артиллерийская установка, созданная оборонно-промышленным комплексом Соединенного Королевства. Пушка САУ AS-90 с калибром 155 мм, длиной 39 калибров способна произвести выстрел обычным снарядом на расстояние 24,7 км, а с длиной ствола в 52 калибра – на 30 км.

Украинские военнослужащие прилетели в Британию осваивать САУ AS90

Украинские военнослужащие прилетели в Британию осваивать САУ AS90
  • С сегодняшнего дня украинские экипажи в Польше начали обучение по эксплуатации танков Leopard. 

Смотрите также: Минобороны Британии показало, как украинские военные осваивают танки Challenger 2 – фото

Оксана Житнюк
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Великобритания британия учения военная помощь сау AS90
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