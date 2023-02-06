Украинские военнослужащие прилетели в Британию осваивать САУ AS90
06.02.2023, 14:32
AS90 (Фото - Twitter Міноборони Британії)
Украинские военнослужащие прибыли в Великобританию для прохождения обучения по освоению самоходными артиллерийскими установками AS90. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Британии.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В сообщении сказано, что украинцы прилетели осваивать AS90 в эти выходные.
15 января Британия сообщила, что вместе с 14 танками Challenger 2 отправит в Украину 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
СПРАВКА. AS-90 – самоходная артиллерийская установка, созданная оборонно-промышленным комплексом Соединенного Королевства. Пушка САУ AS-90 с калибром 155 мм, длиной 39 калибров способна произвести выстрел обычным снарядом на расстояние 24,7 км, а с длиной ствола в 52 калибра – на 30 км.
- С сегодняшнего дня украинские экипажи в Польше начали обучение по эксплуатации танков Leopard.
Смотрите также: Минобороны Британии показало, как украинские военные осваивают танки Challenger 2 – фото
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Глава МИД Британии: Единственный путь к миру – дать Украине все для завершения ее работы 05.02.2023Сунак заверил: сосредоточен на том, чтобы техника Британии как можно быстрее попала в ВСУ 04.02.2023Уоллес ответил на призыв Джонсона дать ВСУ F-16: пока не считает это "правильным подходом" 01.02.2023
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии