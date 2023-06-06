Генштаб: Силы обороны сбили российский вертолет Ка-52 и уничтожили еще четыре важные цели
Силы обороны в понедельник, 5 июня, имели 40 боевых столкновений с российскими оккупантами, сбили на Шахтерском направлении вражеский вертолет Ка-52. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
На Шахтерском направлении россияне безуспешно наступали в районе Новоселки. В то же время, на указанном направлении, украинские воины сбили вертолет Ка-52 оккупантов.
На Марьинском направлении были отражены многочисленные атаки армии РФ в районе города Марьинка. Враг понес значительные потери: более 70 оккупантов на этом направлении было ликвидировано, более 100 – ранено.
На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в направлении населенных пунктов Авдеевка, а также Северное и Невельское.
На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел.
На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.
На этих двух направлениях оккупанты потеряли более 160 ликвидированными и около 230 ранеными.
Украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения пехоты и по пяти ЗРК противника в сутки.
Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 12 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также четыре важные цели.
- В опубликованном 3 июня интервью WSJ президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению и "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, которое надеялась, – ждать еще месяца нельзя".
- Министр обороны Великобритании считает, что вопреки скепсису отдельных людей в НАТО у Украины есть шансы отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года.
- 4 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала видео, которое, вероятно, намекает на то, что о начале контрнаступления заранее объявлять не будут.
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