Генштаб: Силы обороны сбили российский вертолет Ка-52 и уничтожили еще четыре важные цели

Силы обороны в понедельник, 5 июня, имели 40 боевых столкновений с российскими оккупантами, сбили на Шахтерском направлении вражеский вертолет Ка-52. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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На Шахтерском направлении россияне безуспешно наступали в районе Новоселки. В то же время, на указанном направлении, украинские воины сбили вертолет Ка-52 оккупантов.

На Марьинском направлении были отражены многочисленные атаки армии РФ в районе города Марьинка. Враг понес значительные потери: более 70 оккупантов на этом направлении было ликвидировано, более 100 – ранено.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачную попытку наступления в направлении населенных пунктов Авдеевка, а также Северное и Невельское.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Ивановского, успеха не имел.

На Лиманском направлении в течение минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области.

На этих двух направлениях оккупанты потеряли более 160 ликвидированными и около 230 ранеными.

Украинская авиация нанесла 19 ударов по районам сосредоточения пехоты и по пяти ЗРК противника в сутки.

Ракетчики и артиллеристы поразили два пункта управления, 12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, состав боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 12 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также четыре важные цели.

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