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Генштаб: Сили оборони збили російський вертоліт Ка-52 та знищили ще чотири важливі цілі

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 07:35
Генштаб: Сили оборони збили російський вертоліт Ка-52 та знищили ще чотири важливі цілі - Фото
Російський Ка-52 (Фото: ЕРА)

Сили оборони протягом понеділка, 5 червня, мали 40 бойових зіткнень з російськими окупантами, збили на Шахтарському напрямку ворожий вертоліт Ка-52. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

На Шахтарському напрямку росіяни безуспішно наступали в районі Новосілки. Водночас на зазначеному напрямку українські воїни збили гелікоптер Ка-52 окупантів.

Карта: deepstate

На Мар'їнському напрямку було відбито численні атаки армії РФ в районі міста Мар'їнка. Ворог зазнав значних втрат: понад 70 окупантів на цьому напрямку було ліквідовано, понад 100 – поранені.

Карта: deepstate

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка, а також Сєверне та Невельське.

Карта: deepstate

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. 

Карта: deepstate

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

Карта: deepstate

На цих двох напрямках окупанти втратили понад 160 ліквідованими та близько 230 – пораненими.

Українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження піхоти та по п'яти ЗРК противника за добу.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях, а також ще чотири важливі цілі.

Читайте також: Україна під час наступу поверне важливу частину території – радник Байдена

Мілана Головань
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