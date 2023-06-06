Генштаб: Сили оборони збили російський вертоліт Ка-52 та знищили ще чотири важливі цілі

Сили оборони протягом понеділка, 5 червня, мали 40 бойових зіткнень з російськими окупантами, збили на Шахтарському напрямку ворожий вертоліт Ка-52. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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На Шахтарському напрямку росіяни безуспішно наступали в районі Новосілки. Водночас на зазначеному напрямку українські воїни збили гелікоптер Ка-52 окупантів.

На Мар'їнському напрямку було відбито численні атаки армії РФ в районі міста Мар'їнка. Ворог зазнав значних втрат: понад 70 окупантів на цьому напрямку було ліквідовано, понад 100 – поранені.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку населених пунктів Авдіївка, а також Сєверне та Невельське.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області.

На цих двох напрямках окупанти втратили понад 160 ліквідованими та близько 230 – пораненими.

Українська авіація завдала 19 ударів по районах зосередження піхоти та по п'яти ЗРК противника за добу.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, 12 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 12 артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях, а також ще чотири важливі цілі.

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