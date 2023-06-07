Українські бійці збили російський штурмовик Су-25
07.06.2023, 06:52
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Минулої доби Сили оборони знищили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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"Доброго ранку, Україно! Минулої доби знищено російський штурмовик Су-25", – йдеться у повідомленні.
- Протягом понеділка, 5 червня, Сили оборони мали 40 бойових зіткнень з російськими окупантами, збили на Шахтарському напрямку ворожий вертоліт Ка-52.
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