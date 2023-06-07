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Українські бійці збили російський штурмовик Су-25

Этот материал также доступен на русском
07.06.2023, 06:52
Українські бійці збили російський штурмовик Су-25 - Фото
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Минулої доби Сили оборони знищили російський штурмовик Су-25. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Доброго ранку, Україно! Минулої доби знищено російський штурмовик Су-25", – йдеться у повідомленні.

  • Протягом понеділка, 5 червня, Сили оборони мали 40 бойових зіткнень з російськими окупантами, збили на Шахтарському напрямку ворожий вертоліт Ка-52.

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Вадим Ребрина
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Су-25
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