У Міноборони Німеччини відповіли на заяви РФ про буцімто знищенні Leopard: Немає інформації

У Міністерстві оборони Німеччини прокоментували інформацію про буцімто знищенні в Україні німецькі танки Leopard. За словами речника відомства, в уряду немає власної інформації про такі факти, пише німецьке ЗМІ Tagesschau.

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Зазначається, що німецький федеральний уряд не має власної інформації про танки Leopard, які нібито були знищені в Україні.

Речник Міноборони також не зміг сказати, чи будуть нібито знищені танки замінені іншими постачаннями техніки.

Раніше російські пропагандисти та офіційні особи заявляли про нібито "знищення" семи танків Leopard в Україні, пише Tagesschau.

13 травня 2023 року Німеччина оголосила про новий пакет допомоги, у який увійшли 30 танків Leopard 1, 20 БМП Marder та 18 гаубиць.

7 червня 2023 року Міноборони РФ показало відео зі знищенням комбайнів, видавши їх за танки Leopard.

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