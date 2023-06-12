RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Міноборони Німеччини відповіли на заяви РФ про буцімто знищенні Leopard: Немає інформації

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 15:24
У Міноборони Німеччини відповіли на заяви РФ про буцімто знищенні Leopard: Немає інформації - Фото
Танк Leopard (Фото: EPA)

У Міністерстві оборони Німеччини прокоментували інформацію про буцімто знищенні в Україні німецькі танки Leopard. За словами речника відомства, в уряду немає власної інформації про такі факти, пише німецьке ЗМІ Tagesschau.

Зазначається, що німецький федеральний уряд не має власної інформації про танки Leopard, які нібито були знищені в Україні. 

Речник Міноборони також не зміг сказати, чи будуть нібито знищені танки замінені іншими постачаннями техніки. 

Раніше російські пропагандисти та офіційні особи заявляли про нібито "знищення" семи танків Leopard в Україні, пише Tagesschau.

  • 13 травня 2023 року Німеччина оголосила про новий пакет допомоги, у який увійшли 30 танків Leopard 1, 20 БМП Marder та 18 гаубиць.
  • 7 червня 2023 року Міноборони РФ показало відео зі знищенням комбайнів, видавши їх за танки Leopard.

Читайте також: Понад сотня "Леопардів". У Кулеби показали танки, які отримає Україна – відео, фото

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнапропагандаLeopard
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 