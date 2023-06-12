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В Минобороны Германии ответили на заявления РФ о якобы уничтожении Leopard: Нет информации

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 15:24
В Минобороны Германии ответили на заявления РФ о якобы уничтожении Leopard: Нет информации - Фото
Танк Leopard (Фото: EPA)

В Министерстве обороны Германии прокомментировали информацию о якобы уничтожении в Украине немецких танков Leopard. По словам спикера ведомства, у правительства нет собственной информации о таких фактах, пишет немецкое СМИ Tagesschau.

Отмечается, что у федерального правительства Германии нет собственной информации о танках Leopard, которые якобы были уничтожены в Украине.

Спикер Минобороны также затруднился сказать, будут ли якобы уничтоженные танки заменены другими поставками техники.

Ранее российские пропагандисты и официальные лица заявляли о якобы "уничтожении" семи танков Leopard в Украине, пишет Tagesschau.

  • 13 мая 2023 года Германия объявила о новом пакете помощи, в который вошли 30 танков Leopard 1, 20 БМП Marder и 18 гаубиц.
  • 7 июня 2023 года Минобороны РФ показало видео с уничтожением комбайнов, выдав их за танки Leopard.

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Артём Джерипа
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