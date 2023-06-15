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Данія та Нідерланди купили для України ще 14 танків Leopard 2 – Handelsblatt

Этот материал также доступен на русском
15.06.2023, 18:09
Данія та Нідерланди купили для України ще 14 танків Leopard 2 – Handelsblatt - Фото
Фото: EPA

Данія та Нідерланди профінансували постачання ще 14 танків Leopard 2 для України. Про це повідомляє Handelsblatt із посиланням на джерела в НАТО.

Як зазначається, компанія Rheinmetall поставить Збройним Силам України ще 14 основних бойових танків Leopard 2. Їх сплатили Данія та Нідерланди.

За даними джерел, контракти на нове постачання вже укладено. Дві країни надали тризначну мільйонну суму. У цьому також брав участь федеральний уряд Німеччини, який має дати згоду на експорт військової техніки.

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Наталія Медведєва
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