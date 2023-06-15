Данія та Нідерланди купили для України ще 14 танків Leopard 2 – Handelsblatt

Данія та Нідерланди профінансували постачання ще 14 танків Leopard 2 для України. Про це повідомляє Handelsblatt із посиланням на джерела в НАТО.

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Як зазначається, компанія Rheinmetall поставить Збройним Силам України ще 14 основних бойових танків Leopard 2. Їх сплатили Данія та Нідерланди.

За даними джерел, контракти на нове постачання вже укладено. Дві країни надали тризначну мільйонну суму. У цьому також брав участь федеральний уряд Німеччини, який має дати згоду на експорт військової техніки.

13 травня на тлі повідомлень про знищені в Україні танки Leopard 2 міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв збільшити постачання танків Leopard 1 для ЗСУ.

14 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що будь-яку військову техніку можна знищити, проте західні зразки з точки зору збереження життя солдатів набагато технологічніші.

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