"Це війна, а на війні втрати неминучі": Остін про втрати під час наступу ЗСУ

Жодна війна не обходиться без втрат, їх несуть обидві сторони, і союзники України були готові до того, що частину переданої Україні військової техніки буде пошкоджено або знищено. Про це сказав голова Пентагону Ллойд Остін на брифінгу за підсумками наради у форматі Рамштайн.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Відповідаючи на запитання журналіста про його ставлення до втрат, яких зазнають Сили оборони України під час наступу, Остін сказав, що "це війна, і ми знали, що будуть втрати з обох боків".

Він наголосив, що щодо втрат західної військової техніки "Україні має бути забезпечена можливість відремонтувати пошкоджене обладнання та знову відправити його у бій".

Він також зазначив, що росіяни, повідомляючи про втрати України, постійно показують з різних ракурсів "одні й ті самі кілька машин", намагаючись створити враження значних втрат ЗСУ, але насправді кількість втрат бронетехніки військовими України залишається в рамках прогнозів та відносно невеликою.

Глава Пентагону також сказав, що підтримка України постачанням західної військової техніки продовжуватиметься для того, щоб забезпечити ЗСУ можливостями для продовження наступальних операцій.

15 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що будь-яку військову техніку можна знищити, проте західні зразки з погляду збереження життя набагато технологічніші.

Читайте також: Експерти про бій, у якому було втрачено Leopard та Bradley: бійці діяли професійно – WarZone

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.