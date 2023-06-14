Будь-яку техніку можна знищити, але Bradley і Leopard рятують членів екіпажу – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що будь-яку військову техніку можна знищити, проте західні зразки з погляду збереження життя набагато технологічніші. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

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"Не існує такої військової техніки, яку не можна знищити, але водночас у нас ці втрати значно нижчі", – сказала Маляр.

За її словами, головна перевага західної техніки, тих самих Bradley і Leopard, не тільки в їхній військовій перевазі, а і в тому, що "у разі знищення одиниці цієї техніки у нас повністю врятовані екіпажі".

Як задля збереження життя ця техніка набагато технологічніша, зазначила заступниця міністра.

Аналіз дій підрозділів ЗСУ у ситуації, коли вони втратили танк Leopard і кілька БМП Bradley, показує, що командири ухвалювали рішення, адекватні важкій ситуації, а бійці діяли максимально професійно.





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