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Будь-яку техніку можна знищити, але Bradley і Leopard рятують членів екіпажу – Маляр

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 18:27
Будь-яку техніку можна знищити, але Bradley і Leopard рятують членів екіпажу – Маляр - Фото
Танк Leopard 2 (фото – ЕРА)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що будь-яку військову техніку можна знищити, проте західні зразки з погляду збереження життя набагато технологічніші. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

"Не існує такої військової техніки, яку не можна знищити, але водночас у нас ці втрати значно нижчі", – сказала Маляр.

За її словами, головна перевага західної техніки, тих самих Bradley і Leopard, не тільки в їхній військовій перевазі, а і в тому, що "у разі знищення одиниці цієї техніки у нас повністю врятовані екіпажі".

Як задля збереження життя ця техніка набагато технологічніша, зазначила заступниця міністра.

  • Аналіз дій підрозділів ЗСУ у ситуації, коли вони втратили танк Leopard і кілька БМП Bradley, показує, що командири ухвалювали рішення, адекватні важкій ситуації, а бійці діяли максимально професійно. 

Вадим Ребрина
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Ганна МалярLeopardBradley
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