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Любую технику можно уничтожить, но Bradley и Leopard спасают членов экипажа – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 18:27
Любую технику можно уничтожить, но Bradley и Leopard спасают членов экипажа – Маляр - Фото
Танк Leopard 2 (фото – ЕРА)

Заместительница министра обороны Анна Маляр отметила, что любую военную технику можно уничтожить, однако западные образцы с точки зрения сохранения жизни гораздо более технологичны. Об этом она сказала в эфире телемарафона.

"Не существует такой военной техники, которую нельзя уничтожить, но вместе с тем у нас эти потери значительно ниже", – сказала Маляр.

По ее словам, главное преимущество западной техники, тех же Bradley и Leopard, не только в их военном преимуществе, но и в том, что "в случае уничтожения единицы этой техники у нас полностью спасены экипажи".

Ради зрения сохранения жизни эта техника гораздо более технологична, отметила замминистра.

  • Анализ действий подразделений ВСУ в ситуации, когда они лишились танка Leopard и нескольких БМП Bradley, показывает, что командиры принимали решения, адекватные тяжелой ситуации, а бойцы действовали максимально профессионально.

Вадим Ребрина
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LeopardАнна МалярBradley
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