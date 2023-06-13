Эксперты о бое, в котором был потерян Leopard: бойцы действовали профессионально – WarZone

Анализ действий подразделений ВСУ в ситуации, когда они предположительно потеряли танк Leopard и БМП Bradley, показывает, что командиры принимали решения, адекватные трудной ситуации, а бойцы действовали максимально профессионально. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные ресурсом WarZone.

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Издание запросило эксперта, который много лет имел дело с бронетехникой, в том числе с БМП Bradley, составить мнение об инциденте по материалам, которые были публично доступны, в том числе по сделанным на поле боя фотографиям и видеозаписям.

Эксперт пришел к выводу, что инцидент произошел в ходе выполнения операции прорыва, которая является самой сложной и опасной, и что действия боевой группы в такой ситуации были максимально "близки к соответствующей доктрине", то есть, соответствовали ситуации.

По всей видимости, считает эксперт, попытка прорыва группы, в состав которой входили танк Leopard, машина разминирования и несколько БМП, вынужденно остановилась после того, как головная машина подорвалась на мине, была подбита или вышла из строя по какой-то другой причине.

По его мнению, в этой ситуации у командиров группы были два основных варианта: попытаться рискнуть и прикрыть дополнительной броней отход экипажей поврежденных машин, или же отказаться спасать своих подчиненных из-за чрезмерного риска понести новые потери.

Эксперт полагает, что было принято первое решение, и, судя по доступным в сети материалам, операция по прикрытию отхода была проведена профессионально в тяжелейших боевых условиях и с применением навыков, приобретенных в ходе обучения экипажей.

Например, эксперт считает, что судя по видео, военные обеспечивают для соратников огневое прикрытие, пока их собственный БМП во время совершения маневра не подрывается на минном поле или оказывается подбит. Он также отмечает, что спешившиеся бойцы технично применяли для прикрытия отхода дымовые шашки, что также полностью "соответствует доктрине".

Издание также цитирует мнение военнослужащего, который говорит, что его первым порывом в такой ситуации тоже было бы спасение попавших в тяжелую ситуацию людей, однако он допускает, что мог бы принять другое решение, если бы риск понести новые потери выглядел бы слишком большим.

Он также сказал, что при прохождении подготовки к подобным ситуациям в Национальном учебном центре армии США в Форт-Ирвине американские военнослужащие с такой же техникой (но не в ситуации реального боя) обычно всегда терпят неудачу при первой попытке.

Данные о потерях ВСУ боевой техники основаны на данных OSINT-проекта Oryx, который ведет учет по публично доступным материалам.

Командование ВСУ официально не комментирует сообщения об инцидентах в ходе боевых действий.

Министерство обороны Германии ответило на информацию о якобы уничтоженных в Украине немецких танков Leopard заявлением, что у правительства ФРГ нет собственной информации о таких фактах.

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7 июня 2023 года Минобороны РФ показало видео с уничтожением комбайнов, выдав их за танки Leopard.

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