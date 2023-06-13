Експерти про бій, у якому було втрачено Leopard: бійці діяли професійно – WarZone

Аналіз дій підрозділів ЗСУ у ситуації, коли вони, ймовірно, втратили танк Leopard і БМП Bradley, показує, що командири ухвалювали рішення, адекватні важкій ситуації, а бійці діяли максимально професійно. Такого висновку дійшли експерти, опитані ресурсом WarZone.

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Видання запросило експерта, який багато років мав справу з бронетехнікою, зокрема з БМП Bradley, скласти думку про інцидент за матеріалами, що були публічно доступні, а також за зробленими на полі бою фотографіями та відеозаписами.

Експерт дійшов висновку, що інцидент стався під час виконання операції прориву, яка є найскладнішою і найнебезпечнішою, і що дії бойової групи в такій ситуації були максимально "близькі до відповідної доктрини", тобто відповідали ситуації.

З огляду на це, вважає експерт, спроба прориву групи, до складу якої входили танк Leopard, машина розмінування та кілька БМП, вимушено зупинилася після того, як головна машина підірвалася на міні, була підбита або вийшла з ладу з якоїсь іншої причини.

На його думку, у цій ситуації у командирів групи були два основні варіанти: спробувати ризикнути і прикрити додатковою бронею відхід екіпажів пошкоджених машин, або відмовитися рятувати своїх підлеглих через надмірний ризик зазнати нових втрат.

Експерт вважає, що було використано перше рішення, і, судячи з доступних у мережі матеріалів, операцію з прикриття відходу було проведено професійно в найважчих бойових умовах із застосуванням навичок, набутих під час навчання екіпажів.

Наприклад, експерт вважає, що, з огляду на відео, військові забезпечують для соратників вогневе прикриття, поки їхній власний БМП під час здійснення маневру не підривається на мінному полі або виявляється підбитим. Він також зазначає, що бійці, які продовжили рух пішки, технічно застосовували для прикриття відходу димові шашки, що також повністю "відповідає доктрині".

Видання також цитує думку військовослужбовця, який каже, що його першим поривом у такій ситуації теж було б порятунок людей, які потрапили у важку ситуацію, проте він припускає, що міг би прийняти інше рішення, якби ризик зазнати нових втрат виглядав би занадто великим.

Він також сказав, що при проходженні підготовки до подібних ситуацій у Національному навчальному центрі армії США у Форт-Ірвіні американські військовослужбовці з такою самою технікою (але не в ситуації реального бою) зазвичай завжди зазнають поразки під час першої спроби.

Дані про втрати ЗСУ бойової техніки ґрунтуються на даних OSINT-проєкту Oryx, який веде облік за публічно доступними матеріалами.

Командування ЗСУ офіційно не коментує повідомлення про інциденти під час бойових дій.

Міністерство оборони Німеччини відповіло на інформацію про нібито знищені в Україні німецькі танки Leopard заявою, що уряд ФРН не має власної інформації про такі факти.

13 травня 2023 року Німеччина оголосила про новий пакет допомоги, до якого увійшли 30 танків Leopard 1, 20 БМП Marder та 18 гаубиць.

7 червня 2023 Міноборони РФ показало відео зі знищенням комбайнів, видавши їх за танки Leopard.

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