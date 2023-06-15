"Это война, а на войне потери неизбежны": Остин о потерях при наступлении ВСУ

Никакая война не обходится без потерь, их несут обе стороны, и союзники Украины были готовы к тому, что часть переданной Украине военной техники будет повреждена или уничтожена. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам совещания в формате Рамштайн.

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Отвечая на вопрос журналиста о его отношении к потерям, которые несут Силы обороны Украины при наступлении, Остин сказал, что "это война, и мы знали, что будут потери с обеих сторон".

Он подчеркнул, что в отношении потерь западной военной техники "Украине должна быть обеспечена возможность отремонтировать поврежденное оборудование и снова отправить его в бой".

Он также отметил, что россияне, сообщая о потерях Украины, постоянно показывают с разных ракурсов "одни и те же несколько машин", пытаясь создать впечатление значительных потерь ВСУ, но на самом деле число потерь бронетехники военными Украины остается в рамках прогнозов и относительно небольшим.

Глава Пентагона также сказал, что поддержка Украины поставками западной военной техники будет продолжаться для того, чтобы обеспечить ВСУ возможностями для продолжения наступательных операций.

14 июня заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что любую военную технику можно уничтожить, однако западные образцы с точки зрения сохранения жизни солдат гораздо более технологичны.

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