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"Это война, а на войне потери неизбежны": Остин о потерях при наступлении ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2023, 17:34
Ллойд Остин (Фото - скриншот с видео)

Никакая война не обходится без потерь, их несут обе стороны, и союзники Украины были готовы к тому, что часть переданной Украине военной техники будет повреждена или уничтожена. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам совещания в формате Рамштайн. 

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Отвечая на вопрос журналиста о его отношении к потерям, которые несут Силы обороны Украины при наступлении, Остин сказал, что  "это война, и мы знали, что будут потери с обеих сторон".

Он подчеркнул, что в отношении потерь западной военной техники "Украине должна быть обеспечена возможность отремонтировать поврежденное оборудование и снова отправить его в бой".

Он также отметил, что россияне, сообщая о потерях Украины, постоянно показывают с разных ракурсов "одни и те же несколько машин", пытаясь создать впечатление значительных потерь ВСУ, но на самом деле число потерь бронетехники военными Украины остается в рамках прогнозов и относительно небольшим.

Глава Пентагона также сказал, что поддержка Украины поставками западной военной техники будет продолжаться для того, чтобы обеспечить ВСУ возможностями для продолжения наступательных операций.   

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Сергей Бережной
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