"Это война, а на войне потери неизбежны": Остин о потерях при наступлении ВСУ
Никакая война не обходится без потерь, их несут обе стороны, и союзники Украины были готовы к тому, что часть переданной Украине военной техники будет повреждена или уничтожена. Об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге по итогам совещания в формате Рамштайн.
Отвечая на вопрос журналиста о его отношении к потерям, которые несут Силы обороны Украины при наступлении, Остин сказал, что "это война, и мы знали, что будут потери с обеих сторон".
Он подчеркнул, что в отношении потерь западной военной техники "Украине должна быть обеспечена возможность отремонтировать поврежденное оборудование и снова отправить его в бой".
Он также отметил, что россияне, сообщая о потерях Украины, постоянно показывают с разных ракурсов "одни и те же несколько машин", пытаясь создать впечатление значительных потерь ВСУ, но на самом деле число потерь бронетехники военными Украины остается в рамках прогнозов и относительно небольшим.
Глава Пентагона также сказал, что поддержка Украины поставками западной военной техники будет продолжаться для того, чтобы обеспечить ВСУ возможностями для продолжения наступательных операций.
- 14 июня заместитель министра обороны Анна Маляр отметила, что любую военную технику можно уничтожить, однако западные образцы с точки зрения сохранения жизни солдат гораздо более технологичны.
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