Глава міноборони Ізраїлю зателефонує Резнікову, можливо, обговорять військову допомогу – Axios

Найближчими днями може відбутися телефонна розмова між міністрами оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом та України Олексієм Резніковим. Інформацію про це опублікував Axios.

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Два високопоставлені представники міністерства оборони Ізраїлю повідомили виданню, що нібито на прохання голови Пентагону Ллойда Остіна міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант має намір вперше зателефонувати до глави міноборони Резнікова.

За даними офіційних осіб Ізраїлю, під час зустрічі Галланта з Остіном у кулуарах наради міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, Галлант заявив, що Ізраїль не надасть Україні якоїсь летальної зброї і має намір обмежуватися гуманітарною допомогою та засобами оборони.

Axios також отримав коментар на тему від високопоставленого українського чиновника, який підтвердив можливість телефонної розмови між Галлантом та Резніковим. Він також сказав, що в Брюсселі Резніков зустрічався з одним із чиновників міноборони Ізраїлю, і припустив, що "якщо ізраїльтяни не хочуть надавати нам додаткову допомогу, їм немає сенсу приїжджати на якусь міжнародну зустріч із цього приводу".

15 червня з'явилися повідомлення, що Ізраїль може продати "двом країнам", одна з яких європейська, близько 200 знятих з озброєння танків Merkava-2 та Merkava-3. Ряд експертів припустили, що йдеться про Польщу, і що частина цих танків може бути призначена для України, проте цьому припущенню різко суперечить офіційна позиція Ізраїлю.

Танки Merkava-2 були передані в резерв ЦАХАЛ у 2016 році, а в 2021 році виключені і з резерву. Танки Merkava-3 було передано резерв у 2021 році.

Експорт танків Merkava до 2010 року перебував в Ізраїлі під повною забороною. Після зняття ембарго танки намагалася закупити Колумбія, проте справу було зірвано на вимогу США. У 2014 році стало відомо про ще одну експортну угоду з Merkava, проте назва країни-покупця залишилася невідомою. У 2022 році Філіппінам було продано два мостоукладачі на основі корпусу Merkava.

1 червня міністр оборони Ізраїлю Галлант прокоментував рівень ядерної загрози з боку Ірану заявою, що військові Ізраїлю виконають свій обов'язок щодо захисту країни, якщо ситуація їх до цього змусить.

8 червня глава МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив, що на думку його країни, Каховську гідроелектростанцію підірвала Росія.

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