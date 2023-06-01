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Міноборони Ізраїлю про ядерні запаси Ірану: Якщо нас змусять, ми зробимо те, що повинні

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 18:36
Міноборони Ізраїлю про ядерні запаси Ірану: Якщо нас змусять, ми зробимо те, що повинні - Фото
Йоав Галлант (Фото - EPA)

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант прокоментував рівень ядерної загрози для його країни з боку Ірану заявою, що військові Ізраїлю виконають свій обов'язок щодо захисту країни, якщо ситуація їх до цього змусить. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Галлант сказав, що у зв'язку з погрозами для Ізраїлю, які стають більш явними після підтвердження МАГАТЕ, що Іран має достатньо ядерних матеріалів для створення атомної зброї, від ЦАХАЛ "може знадобитися виконання нашого обов'язку, щоб захистити цілісність Ізраїлю і майбутнє єврейського народу".

"Завдання важкі, а виклики великі. Реальність, у якій ми опинилися, складна, але держава Ізраїль, ЦАХАЛ і всі служби безпеки знають, що робити, щоб забезпечити безпеку Ізраїлю в сьогоденні та в майбутньому", – сказав міністр оборони.

31 травня МАГАТЕ заявило, що Іран "дав задовільні відповіді на два запити" Міжнародного агентства з атомної енергії, що стосувалися виявлених на його об'єктах запасів високозбагаченого урану. На думку МАГАТЕ, це дає підстави знизити рівень контролю над іранськими ядерними об'єктами, проте при цьому агентство підтвердило, що Тегеран дійсно має у своєму розпорядженні запас радіоактивних матеріалів, достатній для створення двох ядерних бомб.

Сергій Бережний
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