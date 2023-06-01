Минобороны Израиля о ядерных запасах Ирана: Если нас вынудят, мы сделаем то, что должны

Министр обороны Израиля Йоав Галлант прокомментировал уровень ядерной угрозы для его страны со стороны Ирана заявлением, что военные Израиля исполнят свой долг по защите страны, если ситуация их к этому вынудит. Об этом сообщает The Times of Israel.

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Галлант сказал, что в связи с угрозами для Израиля, которые становятся более явными после подтверждения МАГАТЭ, что у Ирана достаточно ядерных материалов для создания атомного оружия, от ЦАХАЛ "может потребоваться выполнение нашего долга, чтобы защитить целостность Израиля и будущее еврейского народа".

"Задачи тяжелые, а вызовы большие. Реальность, в которой мы оказались, сложна, но государство Израиль, ЦАХАЛ и все службы безопасности знают, что делать, чтобы обеспечить безопасность Израиля в настоящем и в будущем", — сказал министр обороны.

31 мая МАГАТЭ заявило, что Иран "дал удовлетворительные ответы на два запроса" Международного агентства по атомной энергии, касавшиеся обнаруженных на его объектах запасов высокообогащенного урана. По мнению МАГАТЭ, это дает основания снизить уровень контроля над иранскими ядерными объектами, однако при этом агентство подтвердило, что Тегеран действительно располагает запасом радиоактивных материалов, достаточным для создания двух ядерных бомб.

5 мая Галлант заявилял, что по имеющейся у Израиля информации Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб.

24 мая стало известно, что израильская система дальнего обнаружения "Таль Шамаим" ("Небесная роса"), которая создается для предупреждения о вторжениях иранских беспилотников, не функционирует уже несколько месяцев.

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