Система предупреждения об атаках беспилотников на Израиль временно не работает – СМИ

Израильская система дальнего обнаружения "Таль Шамаим" ("Небесная роса"), которая выстроена для предупреждения о вторжениях иранских беспилотников, не функционирует уже несколько месяцев. Информация об этом прозвучала в эфире общественного телеканала Кан-11.

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Как сообщается, система радиолокационного обнаружения "Таль Шамаим" была развернута на севере Израиля в конце 2021 года, ее задачей было усилить многоуровневую систему раннего предупреждения против крылатых ракет и БПЛА. Существенным элементом системы является уникальный крупный аэростат производства США, на котором размещены датчики обнаружения.

Как сообщил обозреватель Кан-11 Рой Шарон, несколько месяцев назад аэростат попал в бурю и получил серьезные повреждения, причем попытки его "залатать" пока не удались. Это привело к тому, что "Таль Шамаим" как система сейчас не работает.

В комментарии для медиа службы безопасности Израиля сказано, что "Таль Шамаим" является первой в мире системой такого типа и все еще находится в процессе развертывания. За ее функционирование отвечают ВВС ЦАХАЛа и Управление оборонных исследований и разработок министерства обороны.

5 мая 2023 года министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб.

В ночь на 9 мая ЦАХАЛ провел в секторе Газа антитеррористическую операцию "Щит и стрела", в ходе которой ликвидировала трех лидеров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада"), ответственных за теракты и обстрелы израильской территории. В ответ палестинские боевики начали ракетные обстрелы территории Израиля, по данным на 12 мая были выпущены 937 ракет, из которых 296 ракет, которые угрожали населенным пунктам, были перехвачены системой ПРО "Железный купол", с эффективностью перехвата 91%.

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