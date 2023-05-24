Система попередження про атаки безпілотників на Ізраїль тимчасово не працює – ЗМІ

Ізраїльська система далекого виявлення "Таль Шамаїм" ("Небесна роса"), яка побудована для попередження про вторгнення іранських безпілотників, не функціонує вже кілька місяців. Інформація про це пролунала в ефірі телеканалу Кан-11.

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Як повідомляється, систему радіолокаційного виявлення "Таль Шамаїм" було розгорнуто на півночі Ізраїлю наприкінці 2021 року, її завданням було посилити багаторівневу систему раннього попередження проти крилатих ракет та БПЛА. Істотним елементом системи є унікальний великий аеростат виробництва США, де розміщені датчики виявлення.

Як повідомив оглядач Кан-11 Рой Шарон, кілька місяців тому аеростат потрапив у бурю і отримав серйозні пошкодження, причому спроби його "залатати" поки що не вдалися. Це призвело до того, що "Таль Шамаїм" як система зараз не працює.

У коментарі для медіа служби безпеки Ізраїлю сказано, що "Таль Шамаїм" є першою у світі системою такого типу і все ще перебуває у процесі розгортання. За її функціонування відповідають ВПС ЦАХАЛу та Управління оборонних досліджень та розробок міністерства оборони.

5 травня 2023 року міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що Іран накопичив достатньо матеріалу для створення п'яти ядерних бомб.

У ніч на 9 травня ЦАХАЛ провів у секторі Газа антитерористичну операцію "Щит і стріла", під час якої ліквідувала трьох лідерів "Бригад Аль-Кудса" (військове крило "Ісламського джихаду"), відповідальних за теракти та обстріл ізраїльської території. У відповідь палестинські бойовики розпочали ракетні обстріли території Ізраїлю, за даними на 12 травня було випущено 937 ракет, з яких 296 ракет, які загрожували населеним пунктам, були перехоплені системою ПРО "Залізний купол" з ефективністю перехоплення 91%.

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