Система попередження про атаки безпілотників на Ізраїль тимчасово не працює – ЗМІ
Ізраїльська система далекого виявлення "Таль Шамаїм" ("Небесна роса"), яка побудована для попередження про вторгнення іранських безпілотників, не функціонує вже кілька місяців. Інформація про це пролунала в ефірі телеканалу Кан-11.
Як повідомляється, систему радіолокаційного виявлення "Таль Шамаїм" було розгорнуто на півночі Ізраїлю наприкінці 2021 року, її завданням було посилити багаторівневу систему раннього попередження проти крилатих ракет та БПЛА. Істотним елементом системи є унікальний великий аеростат виробництва США, де розміщені датчики виявлення.
Як повідомив оглядач Кан-11 Рой Шарон, кілька місяців тому аеростат потрапив у бурю і отримав серйозні пошкодження, причому спроби його "залатати" поки що не вдалися. Це призвело до того, що "Таль Шамаїм" як система зараз не працює.
У коментарі для медіа служби безпеки Ізраїлю сказано, що "Таль Шамаїм" є першою у світі системою такого типу і все ще перебуває у процесі розгортання. За її функціонування відповідають ВПС ЦАХАЛу та Управління оборонних досліджень та розробок міністерства оборони.
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