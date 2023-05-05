Министр обороны Израиля: Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб. Об этом он сообщил во время визита в Грецию, цитирует его Times of Israel.

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По его словам, Иран не удовлетворится одной ядерной бомбой.

"Не заблуждайтесь. На данный момент Иран получил материал с обогащением до 20% и 60% для пяти ядерных бомб", — сказал Галлант.

Он отметил, что если Тегеран обогатит уран до 90%, то это "станет серьезной ошибкой и может воспламенить регион".

Считается, что Иран еще не обогатил уран до 90% чистоты, необходимой для ядерного оружия, но может быстро сделать это с нынешних уровней обогащения.

СПРАВКА. В 2015 году Иран и пять постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, США, Китай, Франция, Россия) плюс Германия подписали соглашение, которое ставит под контроль ядерную деятельность Тегерана в обмен на отмену санкций. Однако США по инициативе . В 2015 году Иран и пять постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, США, Китай, Франция, Россия) плюс Германия подписали соглашение, которое ставит под контроль ядерную деятельность Тегерана в обмен на отмену санкций. Однако США по инициативе Дональда Трампа , который называл соглашение "плохим", вышли из соглашения в 2018 году, что создало для Ирана повод отказаться от него в целом. В 2019 году Иран заявил, что официально начал выход из ядерной сделки

Тегеран намерен увеличить производство обогащенного урана несмотря на призыв МАГАТЭ к конструктивному сотрудничеству.

В феврале 2021 года Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.

В июне 2022 года сообщалось, что Тегеран существенно увеличил темпы обогащения урана и отключил камеры МАГАТЭ, установленные для мониторинга ключевых ядерных объектов страны.

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Дмитро Гриниченко

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