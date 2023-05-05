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Министр обороны Израиля: Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 07:51
Министр обороны Израиля: Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб - Фото
Йоав Галлант (Фото: EPA)

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Иран накопил достаточно материала для создания пяти ядерных бомб. Об этом он сообщил во время визита в Грецию, цитирует его Times of Israel.

По его словам, Иран не удовлетворится одной ядерной бомбой. 

"Не заблуждайтесь. На данный момент Иран получил материал с обогащением до 20% и 60% для пяти ядерных бомб", — сказал Галлант.

Он отметил, что если Тегеран обогатит уран до 90%, то это "станет серьезной ошибкой и может воспламенить регион". 

Считается, что Иран еще не обогатил уран до 90% чистоты, необходимой для ядерного оружия, но может быстро сделать это с нынешних уровней обогащения. 

СПРАВКА. В 2015 году Иран и пять постоянных членов Совбеза ООН (Великобритания, США, Китай, Франция, Россия) плюс Германия подписали соглашение, которое ставит под контроль ядерную деятельность Тегерана в обмен на отмену санкций. Однако США по инициативе Дональда Трампа, который называл соглашение "плохим", вышли из соглашения в 2018 году, что создало для Ирана повод отказаться от него в целом. В 2019 году Иран заявил, что официально начал выход из ядерной сделки.
  • Тегеран намерен увеличить производство обогащенного урана несмотря на призыв МАГАТЭ к конструктивному сотрудничеству.
  • В феврале 2021 года Байден заявил, что Вашингтон не снимет санкции с Ирана, пока тот не остановит обогащение урана за рамками ядерной сделки 2015 года.
  • В июне 2022 года сообщалось, что Тегеран существенно увеличил темпы обогащения урана и отключил камеры МАГАТЭ, установленные для мониторинга ключевых ядерных объектов страны.

Читайте также: Байден: США применят силу как "последнее средство", чтобы Иран не получил ядерное оружие

Дмитро Гриниченко
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Израиль Иран ядерное оружие обогащение урана
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