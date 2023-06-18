Глава минобороны Израиля позвонит Резникову, возможно, обсудят военную помощь – Axios

В ближайшее дни может состояться телефонный разговор между министрами обороны Израиля Йоавом Галлантом и Украины Алексеем Резниковым. Информацию об этом опубликовал Axios.

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Два высокопоставленных представителя министерства обороны Израиля сообщили изданию, что якобы по просьбе главы Пентагона Ллойда Остина министр обороны Израиля Йоав Галлант намерен впервые позвонить главе минобороны Резникову.

По данным официальных лиц Израиля, во время встречи Галланта с Остином в кулуарах совещания министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Галлант заявил, что Израиль не предоставит Украине какое-либо летальное оружие и намерен ограничиваться гуманитарной помощью и средствами обороны.

Axios также получил комментарий по теме от высокопоставленного украинского чиновника, который подтвердил возможность телефонного разговора межу Галлантом и Резниковым. Он также сказал, что в Брюсселе Резников встречался с одним из чиновников минобороны Израиля, и предположил, что "если израильтяне не хотят оказывать нам дополнительную помощь, им нет смысла приезжать на какую-либо международную встречу по этому поводу".

15 июня появились сообщения, что Израиль может продать "двум странам", одна из которых европейская, около 200 снятых с вооружения танков Merkava-2 и Merkava-3. Ряд экспертов предположили, что речь идет о Польше, и что часть этих танков могут быть предназначены для Украины, однако этому предположению резко противоречит официальная позиция Израиля.

Танки Merkava-2 и были переданы в резерв ЦАХАЛ в 2016 году, а в 2021 году исключены и из резерва. Танки Merkava-3 были переданы резерв в 2021 году.

Экспорт танков Merkava до 2010 года находился в Израиле под полным запретом. После снятия эмбарго танки пыталась закупить Колумбия, однако сдела была сорвана по требованию США. В 2014 году стало известно о еще одной экспортной сделке с Merkava, однако название страны-покупателя осталась неизвестным. В 2022 году Филиппинам были проданы два мостоукладчика на основе корпуса Merkava.

1 июня министр обороны Израиля Галлант прокомментировал уровень ядерной угрозы со стороны Ирана заявлением, что военные Израиля исполнят свой долг по защите страны, если ситуация их к этому вынудит

8 июня глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что по мнению его страны, Каховскую гидроэлектростанцию подорвала Россия.

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