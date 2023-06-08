Израиль считает, что именно РФ подорвала Каховскую ГЭС, поддерживаем Украину — глава МИД

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что его страна считает, что Россия подорвала Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом он сообщил в эфире местного радио, цитирует его газета Maariv.

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По его словам, согласно оценке Израиля, именно Россия подорвала плотину Каховской ГЭС.

Он отметил, что его страна рассматривает возможность оказания гуманитарной помощи.

"Мы поддерживаем целостность Украины", — сказал Коэн.

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