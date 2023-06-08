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Израиль считает, что именно РФ подорвала Каховскую ГЭС, поддерживаем Украину — глава МИД

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 06:14
Израиль считает, что именно РФ подорвала Каховскую ГЭС, поддерживаем Украину — глава МИД - Фото
Эли Коэн (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что его страна считает, что Россия подорвала Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом он сообщил в эфире местного радио, цитирует его газета Maariv.

По его словам, согласно оценке Израиля, именно Россия подорвала плотину Каховской ГЭС.

Он отметил, что его страна рассматривает возможность оказания гуманитарной помощи.

"Мы поддерживаем целостность Украины", — сказал Коэн. 

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Дмитрий Гриниченко
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ИзраильвойнаХерсонская областькаховская гэсЭли Коэн
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