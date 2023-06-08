Израиль считает, что именно РФ подорвала Каховскую ГЭС, поддерживаем Украину — глава МИД
08.06.2023, 06:14
Эли Коэн (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что его страна считает, что Россия подорвала Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом он сообщил в эфире местного радио, цитирует его газета Maariv.
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По его словам, согласно оценке Израиля, именно Россия подорвала плотину Каховской ГЭС.
Он отметил, что его страна рассматривает возможность оказания гуманитарной помощи.
"Мы поддерживаем целостность Украины", — сказал Коэн.
- Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация.
- Компания Укргидроэнерго заявила, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Подрыв станции можно объяснить только как акт терроризма, решение никаких других задач такого полного уничтожения плотины не требовало бы, заявил гендиректор Укргидроэнерго.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит Украину в освобождении территорий.
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